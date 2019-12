Daniel Fuenzalida: "La televisión no puede perder el horizonte, que también es entretener"

Con el fin de "Intrusos", que saldrá de pantalla el 30 de diciembre, el último sobreviviente de la farándula criolla es "Me Late", el programa de TV+ que conduce Daniel Fuenzalida y que, por su buen desempeño, tiene una versión estelar, "Me Late Prime".

Al animador, la decisión de La Red de poner fin a "Intrusos", tras 13 años, le "da una lata tremenda". "Es un golpe por los despidos y además por el género que, de alguna manera, se ve un poco debilitado, pero que es un género que a nosotros nos gusta hacer", comenta.

El martes, La Red informó que el programa, que conducirá hasta fin de mes Michael Roldán, llegará a su fin, para dar paso "a la información", en medio del estallido social.

Fuenzalida es crítico de ese análisis. "La televisión nunca puede perder el horizonte, que también es entretener. Yo creo que acá hay un estallido pero siento en la industria una desesperación que no debería haber", dice.

Un canal de televisión no se puede, editorialmente, focalizar solamente en lo social. Debe haber matices. Nosotros en el canal tenemos programas que van por lo social; lo ha hecho Nacho Gutiérrez con el "Con Cariño". Nosotros somos entretención y queremos entretener, sin dejar de lado lo social. No creo que toda una parrilla programática se tenga que enfocar en un solo objetivo.

Yo creo que lo hicieron bastante bien pero ya es el minuto en que la curva llegó al peak y tiene que ir estabilizándose. O sea, está súper bien porque el estallido es fuerte, todavía las demandas no están satisfechas, pero los matinales van a tener que buscar una línea de equilibrio. Un matinal, sobre todo porque tienen cinco horas de programación al aire, no puede solamente tratar lo que tiene que ver con lo social. Van a tener que matizar, si la gente también se quiere entretener.

El fin de "Intrusos" no es la única salida de pantalla que golpea a la televisión local por estos días. El martes también se anunció que Chilevisión decidió dar de baja el matinal "Viva la pipol", y extender el horario del espacio informativo "Contigo en la Mañana".

Creo que hay una especie de desesperación de algunos productores o directores. Yo me esperaría un rato porque todavía no sabemos. El país está en una etapa de transición. Es verdad que hay un antes y un después del 18 de octubre, es verdad también que la televisión tiene un antes y un después del 18 de octubre, pero nosotros como país, no habiendo un liderazgo claro de las partes demandantes, no sabemos en qué va a terminar todo esto. Por lo tanto, en la televisión tampoco se sabe. Ahora, creo que son decisiones antojadizas y que la televisión debería seguir cubriendo la entretención. No nos podemos perder de ahí, no podemos hacer una televisión con un solo matiz. Lo que más da lata es que se están tomando decisiones que finalmente perjudican a la industria, porque finalmente hay despidos y es lo que queremos evitar .

Este domingo 8 de diciembre a las 22.00 horas, TV+ estrenará un nuevo espacio informativo, "2020" , que producirá en alianza con el sitio de noticias "El Líbero". El programa será conducido por el director de ese portal, Eduardo Sepúlveda, y contará con dos panelistas: el analista político Max Colodro y la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre.