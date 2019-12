[FOTO] Claudia Schmitd se fue con todo contra Sigrid Alegría: "Estabas sobria o ebria"

Distintas reacciones se han visibilizado por el término del único programa farandulero de la TV chilena, Intrusos, una de las que "celebró" este hecho fue Sigrid Alegría quien público una ”historia” en su cuenta de Instagram donde aparece la noticia y escribió “al fin”, luego la actriz eliminó la publicación.

Esto generó una molestia en algunos panelistas del programa de La Red, como fue Claudia Schmitd quien alcanzó a sacar una captura de pantalla de la historia y la subió a su Instagram para contra atacar a Sigrid.

Junto a la publicación la uruguaya escribió que Me pregunto @sigridalegria estabas sobria,o ebria? Tú pides justicia social y te alegras cuando un montón de trabajadores con familias se quedan cesante? En qué quedamos, no son ustedes los que gritan NO A LA CESANTÍA? Te felicito por tu maravillosa consecuencia".

Esto generó una ola de críticas para la actriz, y su compañero Michael Roldán comentó la publicación expresando que “todo cae por su propio peso!! Mi uruguaya querida. Somos grandes más grandes de lo que muchos quieren”.