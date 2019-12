Pamela Jiles se va en picada contra Soledad Alvear por comentario sobre Florcita Motuda

La ex ministra Soledad Alvear fue invitada al matinal de La Red, “Hola Chile”, donde debatieron distintos temas y en especial sobre los parlamentarios y sus altos altos sueldos y además apuntó sin filtro contra Raúl Alarcón, más concoido como Florcita Motuda, y Pamela Jiles salió a su defensa.

En el matutino la ex senadora aseveró que “hay parlamentarios muy buenos, buenos, regulares y malos… y pésimos también. Yo creo que la opinión pública tiene formada la opinión también de cuáles son los pésimos. Los que no aportan nada”.

“Los que cantan… Florcita Motuda… a mí me parece bien que lleguen personas de distintos ámbitos, de distintas representaciones, no solamente lumbreras o sino el Congreso no estaría representando (…) pero tiene que ser personas que empiecen a estudiar un tema para meterse en su comisión (…) tiene que informarse, no puede no decir nada. Me parece fundamental que los asesores, que son contratados, entreguen un informe, además del contenido de su asesoría”, añadió.

Luego Alvear remató diciendo que “a mí me interesa que el parlamento sean personas competentes, idoneas, no solamente en formación sino que también éticamente. Una persona comprometida, que quiera estudiar, responsable”.

Tras estas declaraciones, Pamela Jiles salió a defender a Florcita Motuda y a través de su cuenta de Twitter se fue en picada contra la ex secretaria de Estado.

“En @LaRedTV la ex ministra y ex senadora @soledadalvear se permite hablar de @florcitamotuda en tono superior. Hay que recordarle que el diputado humanista no le ha robado un peso a nadie ni ha saqueado al país ni ha recibido dinero de pesqueras ni mineras ni vota contra el pueblo”, concluyó la diputada.