Pamela Leiva impactó con fotografía y mensaje: "Nunca más voy a tolerar que nadie abuse y me maltrate"

"Mucho tiempo llevo lamiendo mis heridas, a ratos vuelven a doler, pero desde mi propio reproche... ayer alguien que adoro me dijo ´deja de castigarte por confiar´".

Así comenzó Pamela Leiva un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram y que acompañó de una fotografía vistiendo un traje tradicional de Isla de Pascua.

La ex chica reality aseguró que le ha emocionado "ver como las mujeres hemos levantado la voz y decir que nunca más vamos a tolerar que nos pongan la pata encima, que nunca más nos vamos a quedar calladas antes los abusos y maltratos".

Con ello, agregó que "nunca más voy a tolerar que nadie abuse y me maltrate, que nunca más me digan cómo debo vestir (disfrazándolo de preocupación) que nadie más maneje mi dinero,que nadie más me haga sentir que para lo único que sirvo es para planchar una camisa o servir un plato de comida".





"Hoy se quien soy, me he reconstruido y sé que la culpa nunca fue mía", concluyó.