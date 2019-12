Dana Hermosilla contó las causas del quiebre amoroso con Camila Recabarren

09:21 Estoy bien, porque yo siempre me quedo con lo bueno y voy en busca de lo mejor", expresó la ex de Camila Recabarren.

Hace pocos días Camila Recabarren confirmó el quiebre amoroso con Dana Hermosilla y ésta última entregó detalles sobre las causas que desencadenó el término.

En una conversación con Alfombra Roja, Hermosilla detalló que "siento que el cambio es constante, aunque pueda caer en un cliché de los que dan risa, no hay como negar que buscamos estabilidad, y saber todo lo que viene; la incertidumbre es algo con lo que no todos sabemos lidiar bien".

"En ese sentido las cosas no han sido fáciles ultimamente, ya que se están produciendo cambios más grandes de lo que estamos acostumbradas en nuestras vidas y obviamente nos ha afectado, pero no creo que el hecho de que no este saliendo todo exactamente como pensábamos, sea necesariamente algo malo, creo que de esto puede salir algo incluso mucho mejor que lo que teníamos", complementó.

Además, Hermosilla relató cómo fue la conversación que tuvieron ambas para llegar a tomar esta decisión y sostuvo "en las conversaciones no siempre estamos de acuerdo y sobre todo no siempre interpretamos lo que pasa de la misma forma, y eso nos lleva a vivir etapas en la relación en la que hay que hacer un esfuerzo extra para que el complemento sea perfecto, a veces incluso no es posible solucionar todo en una conversación, se agradece el tiempo e incluso la distancia para ver las cosas de la mejor manera posible y llegar finalmente al punto en que las dos seamos felices".

"Las cosas están intensas, hay mucha incertidumbre, hay mucho que conversar, que organizar, que sanar, hay distancia, pero tambien hay esperanza, hay emoción, historia, humildad, unión y sobre todo amor. Estoy bien, porque yo siempre me quedo con lo bueno y voy en busca de lo mejor", finalizó Dana.