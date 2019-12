Gepe: “Lo mío siempre tiene que ver con buscar, bucear en la identidad nacional”

Sus grandes éxitos, más otras canciones que le parecen indicadas para la situación actual del país, tocará Gepe el próximo 20 de diciembre, cuando compartirá escenario, por separado y en simultáneo, con Pedropiedra en el Gran Arena Monticello.

“Yo al Pedro lo quiero y lo admiro mucho, por lo tanto es un gusto compartir escenario con él”, dice a hoyxhoy Daniel Riveros -verdadero nombre de Gepe. Detalla que aunque será un show en que cada uno interpretará sus propias canciones, seguro subirán juntos al escenario en algún momento: “Siempre lo hacemos, si no, no valdría la pena, esa es la gracia”.

Aunque el concierto es promocionado como de grandes éxitos, el músico adelanta que también “vamos a proponer, por supuesto, canciones que tengan que ver con la contingencia, por lo menos con el espíritu, más allá de ser tan panfletarias”. “Creo que nos corresponde como músicos, como artistas, estar en relación a eso, siempre con el lenguaje propio, o sea lo mío siempre tiene que ver con encontrar, buscar, bucear en la identidad nacional, encontrarnos a nosotros mismos”, añade.

En agosto pasado Gepe lanzó “Prisionero”, su primer sencillo desde que firmó con Sony Music. Cuenta que, desde entonces, ha estado grabando nuevo material, influido por el momento que vive Chile.

“Sigo grabando canciones todo el tiempo, imagínate, ahora con la cantidad de inspiración y cosas que se abrieron”, dice. “Hay cosas buenas y cosas malas y, de las buenas, yo creo que la inspiración es algo que, por lo menos a los que estamos en la cultura, estos días aquí, siendo chilenos, nos pegan fuerte y estamos en eso”, explica.

El autor de “Fruta y té” espera que ese nuevo trabajo sea parte de un disco, que podría ver la luz a mediados del próximo año. Eso sí, dice que antes de que termine el año, lanzará un single que, aunque prefiere no adelantar demasiado, cuenta que será “un mix con una banda mexicana que me encantó, la verdad que es un sueño y va a estar bien bonito”.

Hay himnos que son imperecederos y funcionan mucho en relación a las demandas que se están haciendo. Pero en general la música acompaña, primero que nada, y al mismo tiempo, engrandece tu alma; como que le da un sustento emocional a lo que tú estás pidiendo. La música transporta el mensaje, yo diría, que de una forma incluso más directa. Y nos hace sentir más cercanos unos a otros, si al final eso es.

Los dos, pero sobre todo el de Olmué, que se trata sobre el folclor principalmente, tiene mucho que ver con eso (la contingencia). Es la historia de un pueblo la que se está tejiendo ahora y eso tiene que estar reflejado ya sea en el humor, en la música, en lo que los artistas digan, o no digan. Yo estoy seguro de que habrá mención al tema, me parece lógico porque no podemos olvidarlo, no podemos hacernos los locos.