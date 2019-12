Francisca García Huidobro sobre Viña 2020: "Si no te gusta el Festival, no vayas o no lo veas"

Varias reacciones ha generado la confirmación del Festival de Viña y una de esas fue la posición de la animadora de canal 13, Fran García-Huidobro donde abordó el tema y manifestó su postura diciendo que "Si no te gusta el Festival, no vayas o no lo veas.

En una conversación con La Cuarta, la conductora del programa Sigamos de largo expresó que "siento que sería injusto manchar el festival, y no aprovecharlo para que los artistas se manifiesten socialmente, y que la gente lo haga".

Además añadió que el festival debe hacerse “Siempre en marco del respeto, no del '¡es el Festival de Viña y vamos a ir a quemar la Quinta Vergara!'. Eso me preocupa".

También recordó los eventos que se han cancelado a raíz del estallido social. "Se bajó la Teletón, el Copihue de Oro, la final de la Libertadores, entonces no se pueden realizar eventos, a menos que sean de artistas internacionales. Hay que decir que Chayanne llenó 4 veces el Movistar", manifestó.

García-Huidobro dio a conocer su postura y aseguró que "tiene que realizarse. Insisto, el festival es parte de nuestra identidad y es un escenario donde se han dicho muchas cosas en más de 50 años, cosas que quedaron grabadas en nuestro inconsciente".

"Si no te gusta el Festival, no vayas o no lo veas. Esa es una forma de castigar o manifestarse de forma pacífica, el resto es violencia y vas a terminar haciéndole daño a un compatriota que no tiene la culpa", finalizó.