Estos serán los platos fuertes de cada día en Lollapalooza: festival dio a conocer su cartel por jornada

El 27, 28 y 29 de marzo próximos se realizará una nueva versión, particularmente la décima, de Lollapalooza Chile y ya se sabe cuáles son los principales artistas que se presentarán en cada jornada.

El viernes 27 el plato principal del festival de música serán los Guns n' Roses, que se han convertido en uno de los grandes fenómenos de convocatoria de la última década. Su gira Not In This Lifetime, en la que reunieron a su núcleo central de Axl Rose, Slash y Duff McKagan, ha recorrido el mundo batiendo récords y ahora traerán sus éxitos al Parque O'Higgins. Ese mismo día se presentará Lana del Rey, James Blake, Cami, Idles y Zaturno junto a Lenwa Dura, con lo mejor de Tiro de Gracia.

El sábado 28 será cerrada por el hiphopero Travis Scott, que por primera vez pisará suelo chileno. También estarán ese día Martin Garrix, Rita Ora, Laura Pergolizzi y Javiera Mena, toda una consolidada de la escena nacional.

Y el último día (domingo 29) llevará al escenario a los emblemáticos rockeros de The Strokes, además de Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend y Kacey Musgraves.

Estos artistas son una pequeña parte del centenar que se presentará ese fin de semana en el Parque O'Higgins. Las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket y puntos de venta en Tiendas Hites y Cinemark.