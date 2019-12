"Yo habría terminado hace rato": Yamila Reyna reveló detalles de su relación con galán italiano

10:58 "Varias veces le dije por teléfono que termináramos porque no quiero sufrir, pero él insistió que no", contó.

Yamila Reyna habló sobre su relación con el italiano Ergi Djepaxhija. En conversación con LUN, contó detalles de cómo han sido sus días, después de que él llegara a Chile para estar presente en su cumpleaños.

"Nunca pensé que un hombre haría algo tan jugado por mí. Cuando nos conocimos en Florencia, yo después seguí mi viaje a Roma y él llegó de sorpresa, pero no me imaginé que sería capaz de viajar tanto para verme", contó.

Sin embargo, también abordó los matices de su relación. "Estamos muy enamorados los dos, pero yo debo ser sincera: acá él la rema más que yo. Yo habría terminado hace rato, pero Ergi no me deja. Varias veces le dije por teléfono que termináramos porque no quiero sufrir, pero él insistió que no", reconoció.

Sin embargo, también piensa a ratos en dar el paso y formalizar la situación entre ambos. "Llevo siete años rompiéndome el lomo en Chile, apostando, y cuando me empieza a ir bien aparece esta oportunidad. Pero también a mis 40 años, y después de dedicarme tanto tiempo a mi carrera, me dan ganas de apostar por el amor y formar una familia".