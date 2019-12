Luis Pettersen interrumpió matinal para defender su nueva relación amorosa

Hace un rato que no se sabía de la ex pareja de Fernanda Maciel, Luis Pettersen, que optó por irse a vivir y a trabajar en el Quisco, pero reapareció con declaraciones para defender su nueva relación amorosa.

En el matinal de La Red, Hola Chile, revelaron que Pettersen siempre estaba dispuesto a dar declaraciones, algo que ha cambiado el último tiempo pues hace varias semanas no contesta ni responde los mensajes.

En el espacio matutino recordaron ciertas declaraciones por parte de Paola Correa sobre la nueva relación de Luis Pettersen y este último envío un mensaje vía WhatsApp al conductor del programa, Eduardo de la Iglesia, y aseguró que “él dice ‘yo siempre he luchado por Fernanda y mi hija. Y quise darme una oportunidad ya que nada ha sido fácil y con mi familia lejos”.

“Dios me puso una persona en mi vida y en contra que yo tengo todo el derecho de ser feliz, yo también entiendo al general que no he sepultado ni a mi hija ni a Fernanda, pero encuentro que no es ninguna falta. Es sólo que también quiero ser feliz, nadie sabe lo que yo pasé” contó para confirmar la noticia.