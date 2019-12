Titi García-Huidobro contó detalles del romance que tuvo con Julián Elfenbein

15:23 La actriz aseguró que noo fue "nada formal. Ahora se dice que tiramos… No, nosotros no hicimos eso", replicó.

En el programa "Sigamos de Largo", Titi García-Huidobro habló del romance que tuvo con Julián Elfenbein, varios años atrás.

Según contó se trató de algo breve y consultada sobre si fue su primer amor, aseguró que "así como gran, gran amor, no. Pero tuvimos un…”, comenzó.

“Lo que pasa es que con Julián estudiamos juntos. Nos metimos a un curso en Chilefilms, de teatro, comunicación escénica, no sé qué cosa. Hacíamos clase. Y después nos íbamos a mi casa. Estábamos en la piscina, tomábamos solcito juntos. Julián tenía muchos rulos… Como que los rulos se nos enredaban…", contó entre risas.

Y continuó asegurando que solo "anduvieron", reiterando que no hubo "Nada formal. Ahora se dice que tiramos… No, nosotros no hicimos eso. (...)Atracamos, atracamos…”.

Asimismo, recordó que fue algo "súper lindo, súper amigos. Onda, onda”, concluyo.