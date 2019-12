Adria Arjona, actriz e hija de Ricardo Arjona: "Más que cantante, creo que mi padre es un poeta"

Aunque su papá es una de las mayores estrellas de la música en español, Adria Arjona ha sabido construir su propio camino en Hollywood. A sus 27 años, la hija de Ricardo Arjona ha sido parte de celebradas series, como "True Detective", y de otro puñado de películas.

La última de ellas es "6 Underground", la cinta de acción que marca el debut del director Michael Bay -detrás de la franquicia completa de "Transformers"- en Netflix.

Explosión tras explosión, el filme -que se estrena mañana en la plataforma de streaming- sigue a un equipo de justicieros que renuncian a sus vidas para, cual superhéroes, derrotar villanos. Todos cambian sus nombres por números, tras ser reclutados por Uno (Ryan Reynolds).

Arjona es Cuatro en la película, que tiene uno de los presupuestos más altos que haya destinado Netflix, sobre los US$150 millones.

En Sao Paulo -donde estuvo el fin de semana promocionando el estreno en el marco de la Comic Con-, Arjona reveló a hoyxhoy detalles del rodaje, que se llevó a cabo en lugares como Florencia, Budapest y Emiratos Árabes, y abordó la relación con sus compañeros de elenco: Ryan Reynolds ("Deadpool"), Mélanie Laurent ("Bastardos sin gloria"), Manuel Garcia-Rulfo, Corey Hawkins, Ben Hardy y Dave Franco ("Comando Especial").

Honestamente, cada vez que me mandan algo yo le quito la primera página y no leo la descripción del guion. No me gusta saber quién va a dirigir, quién va a estar en el proyecto, quién escribió el proyecto, porque siento que soy humana y soy actriz y quiero trabajar con los mejores. Y este me gustó mucho, se me hizo súper divertido. Yo creo que uno elige una película dependiendo de la etapa en que está en ese momento. En ese momento se me hizo "¡guau! O sea, quiero hacer una película de acción", en que no solamente tengo que usar las emociones, sino que también el cuerpo y ser físicamente retada.

Sí, Michael Bay is a legend (es una leyenda), es un genio.

Nosotros empezamos a entrenar con Corey (Hawkins), Manu (García-Rulfo), Ben (Hardy) en Los Angeles, como dos o tres semanas antes de empezar a rodar la película. Entonces nos conocimos en un gimnasio muertos, hambrientos. Fue súper divertido entrenar con el elenco, porque así uno se conoce un poquito mejor. Fue tan rápido, la química, fue como "okay ¡boom! This are my people" (esta es mi gente). Y el primer día que llegamos a Florencia nos fuimos a comer, a tomar un helado y después era todos los días. Tras eso conocí a Mélanie en el tráiler y al instante, yo la vi y fue como "okay I love you" (ok te amo). Y de ahí no nos separamos, todos los días, no solamente en el trabajo, sino los fines de semana, al final del día salíamos a cenar…yo no sé cómo no nos cansamos de nosotros mismos (se ríe).

Ryan es lo máximo, es muy rápido (en su inteligencia). Y es amigo, o sea yo te digo, un hombre así tan famoso, yo digo "¿cómo ha de tener tiempo?". El otro día necesitaba un consejo para una decisión que tenía que tomar y le mandé un mensaje y él sabe, porque todo el mundo sabe que soy la peor mandando textos, y me llamó. Pasamos una hora al teléfono, él dándome consejos, cuando es uno de los hombres más ocupados del mundo. Es buen amigo, es una buena persona, no es tan Hollywood, no tiene ego.

Bueno, no fue del lado de la música porque no me dieron el don (se ríe). Mi padre más que cantante yo creo que es un poeta. Y vivir con alguien que piensa de la manera que piensa él, era difícil que yo fuera científica o abogada después de estar en un hogar así, obvio que iba a terminar en las artes. Pero yo creo que lo que agradezco mucho de tener un padre que ya lo ha logrado, es que yo sé lo que hace la fama y veo la fama y le tengo su respeto. Y, al final del día, yo estoy haciendo esto porque me gusta, no por esa razón; lo estoy haciendo porque pues es lo que más quiero, porque me llena. Ya vi lo que es la fama, ya lo viví y ahorita no me impresiona mucho, la verdad. Entonces cuando conozco gente súper famosa no me impresiona, son humanos.