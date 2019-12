"Pronto nos volveremos a ver": el emotivo mensaje del marido de Javiera Suárez a seis meses de su muerte

"Han pasado ya 6 meses de tu partida y cuando le dije a Pedrito en el cementerio que veníamos a visitar a la mamá me miró sorprendido y me dijo ´papá, la mamá no está acá, está en el cielo. Este es el jardín de la mamá...´".

Con estas palabras el marido de Javiera Suárez, Cristian Arriagada, se refirió al cumplimiento de los seis meses desde la muerte de la periodista.

Fue con una fotografía junto a su hijo, dejando flores en su tumba, con la que el médico explicó sus sentimientos con este nuevo aniversario. "Javierita, te extrañamos mucho, pero seguimos adelante confiados en que estás mirándonos y pronto nos volveremos a ver. Te queremos", concluyó.