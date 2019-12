[VIDEO] Juan Cristóbal Guarello y Martín Cárcamo protagonizaron duro cruce en el matinal

Un duro cruce protagonizaron Martín Cárcamo y Juan Cristóbal Guarello en el matinal “Bienvenidos” luego de que estuvieran comentado el caso de Fischer Heinz Thorsten, más conocido como el “Kaiser del perro muerto”, quien volvió a caer en manos de la justicia por los delitos de incendio y hurto.

El periodista deportivo lamentó el hecho, pero no estaba de acuerdo que se comentara tanto el tema en vez de tocar otros con más relevancia y aseveró que "si nos quedamos en el gordito que se robó una caja de fósforos y un paquete de chancaca, no, no podemos seguir. No merece ni un recuadrito”.

A lo que Martin Cárcamo respondió a los dichos del comunicador y expresó que “¿Me puedes dejar hablar ahora? Después de la clase de periodismo que nos diste. Tú te acabas de integrar y llevamos dos horas hablando esto. Quizás no escuchaste bien pero este hombre trató de quemar un mall”.

Pero lejos de terminar con la polémica, ambos siguieron con el cruce y no se dieron tregua. De hecho, la fiscal a cargo del caso estaba en vivo cuando Cárcamo y Guarello seguían con su debate.

Cárcamo le pidió que “por respeto a la Fiscal…” a lo que Guarello le respondió que “yo a ella la respeto, a ella sí la respeto. Está haciendo su trabajo profesionalmente y le pidieron una opinión y la está dando”.

Y el conductor de Bienvenidos le contestó que “Juan Cristóbal te escuche. Ahora déjame hablar”, además añadió que “ahora déjame hablar con la Fiscal porque mucha gente en Temuco está preocupada porque se intentó incendiar un mall”.

"Yo creo que están más preocupado por la gente que han generado incidentes en el centro de Temuco que este pobre señor. Son más peligrosos ellos”, respondió Guarello.

Finalmente, el animador aseveró que "a lo que voy yo es que al mall va una gran cantidad de gente. Pero vamos a seguir hablando del tema, hacemos cinco horas de programa. No hay problema”.