Américo sobre su nuevo álbum: "El disco tiene esta cosa de decir 'soy cumbia, esta es mi esencia y en esto voy a seguir'"

Doce canciones fieles a su estilo, que fusiona el sonido tropical con lo romántico, componen "Soy cumbia", el nuevo disco de Américo que es una suerte de declaración de principios del músico.

"El disco tiene esta cosa de decir 'soy cumbia, esta es mi esencia, mi ADN, en esto estoy y en esto voy a seguir, este es mi camino', por más que haya cierta evolución musical", explica Américo.

"Para que quedara totalmente claro nos fuimos al origen, a la cosa más orgánica y acústica y dijimos esto es lo que soy y por eso el nombre de 'Soy Cumbia'", añade.

Cuenta que comenzó los preparativos del disco los primeros días de octubre y que el 18 de ese mes, cuando se desató el estallido social que vive el país, decidió acelerar el proceso. Dice que en ese momento pensó: "Necesitamos hacer algo que la gente prontamente pueda disfrutarlo, ojalá antes de fin de año".

"Este disco fue concebido en un momento que va a ser inolvidable para todos los chilenos", dice Américo. "Nos metimos en estas madrugadas, un tanto complicadas, a fabricar este disco, en pleno movimiento social", relata.

Al igual que otros artistas que se han sentido inspirados a hacer conciertos, a sacar canciones, a unirse distintos artistas -como "El derecho de vivir en paz", fue algo que me inspiró, que me hubiese encantado que me hubiesen invitado a ser parte de una canción tan linda y tan noble y tan especial para estos tiempos-, yo creo que te nace, hay un fuego interno que te dice que no debes quedarte callado. Y mi forma de participar es poniéndole un poco de cariño, de ritmo, de alegría, nostalgia también, y esperando que la gente se distraiga, que en cada una de estas canciones pueda encontrar su propia experiencia y que disfruten. De verdad que es súper necesario.

En las oficinas de Sony Music, su sello, Américo estuvo ayer conversando con distintos medios acompañado siempre por Dominga, su hija de siete años con quien grabó "Tu Sangre en mi Cuerpo", primer sencillo de su nuevo disco.

Dominga conversa, por turnos, con distintos medios y se cambia de vestido para ponerse, sin problema, frente a una cámara de televisión. Su papá la sigue en cada movimiento y sonríe cada tanto, orgulloso.

Cuenta que le mostró la canción a "Domi" y que como vio que ella se entusiasmó, le preguntó si quería grabarla. Ella dice que sueña con ser cantante, bailarina y también maquilladora y que la experiencia en el estudio de grabación fue "bacán". También, cuenta, se sorprendió con el resultado porque "me lo imaginaba menos bonito porque está súper bonito".

"Soy Cumbia" también incluye un "Mix Homenaje José José", artista mexicano que murió este año y de quien Américo se declara fan. Cuenta que lo conoció durante una visita a Chile, cuando tenía 16 años, "y la verdad es que me sorprendió su calidad humana". "Siempre me han gustado sus canciones, su forma de interpretar y por eso ese homenaje", explica el chileno, que incluyó en el mix, en versión cumbia, sus canciones favoritas del mexicano: "La nave del olvido", "El triste" y "Lo dudo".