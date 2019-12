Matias Vega y su despido de Bienvenidos: “Es súper entendible”

10:01 "Solamente aparecía en los espacios de comerciales para hacer móviles que son pagados. Es como que un equipo de fútbol te deje en la banca. Fome poh” detalló el ex notero de Bienvenidos.

Matías Vega llevaba tres años trabajando en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, teniendo un contrato indefinido, pero esto duró hasta ayer cuando fue notificado que no seguirá en la estación.

En una conversación con LUN, Vega contó que “me desvincularon de Bienvenidos. Básicamente me dijeron que no hay un espacio para mí dentro del programa en este momento debido de la contingencia. Es algo súper entendible que yo veía que podía pasar”.

Al ahondar en aquello, aseveró que “yo estaba trabajando en el switch del programa y eso no me tenía tan cómodo, porque yo quiero seguir creciendo en mi carrera. Solamente aparecía en los espacios de comerciales para hacer móviles que son pagados. Es como que un equipo de fútbol te deje en la banca. Fome poh”.

Al ser consultado si es que se fue en “buenos” términos el aseguró que sí y “me llevo re bien con todos, me puedo enconrear con un montón de ellos en cualquier minuto”, además expresó que “siento que terminé un ciclo y que quedan ventanas y las puertas del canal abiertas. No me cabe duda que podría hacer otro proyecto en el 13”.