[FOTO] La reflexión de Luli tras conseguir el segundo lugar en competencia fitness: "Soy fuerte porque una vez fui débil"

La ex chica reality, Nicole “Luli” Moreno, esta alejada de la televisión y muy cerca del deporte, pues la modelo compitió en el evento IFBB Elite Pro Grand Prix International, en la categoría Fit Model, donde consiguió el segundo lugar.

Tras conseguir este gran logro, “Luli” publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una imagen donde sale participando en el evento y escribió junto a la foto que “Soy fuerte porque una vez fui débil (…) Logré tener mi mente más fuerte que mi cuerpo. En mi preparación viví momentos que no fueron fáciles y sin embargo seguí, resistí, me enfoqué en la meta a la que quería llegar (…) No puedo más de la emoción (…) Valió la pena todo el esfuerzo”.

En una entrevista con LUN, la ex reina de Viña del Mar aseveró que esta disciplina “no lo hago como una moda, ni solo por verme bien, sino como una disciplina”.

“Todos saben que comencé un año difícil. De verdad no quisiera ni recordar eso. Durante todo este período estuve con altibajos. Sufrí, lloré y entremedio, viví cosas buenas como el deporte. No me rendí y seguí. No cualquiera tiene una mentalidad fuerte para llegar a esta instancia (…) Necesitaba ponerme una nueva meta, un nuevo desafío”, reflexionó Luli.

Finalmente, expresó que “El deporte me ha brindado muchas satisfacciones, me satisface. Esta es mi terapia (…)Una persona siendo fuerte y teniendo una mente clara y positiva, puede salir adelante. Quiero ser un referente de la vida sana y el deporte (…) Si comes bien y te sientes bien se va a notar en tu cuerpo”.