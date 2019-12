Adriana Barrientos tras intento de asalto: “Lo estoy pasando súper mal"

El pasado domingo la “Leona” Adriana Barrientos le intentaron quitar su automóvil a través del método del “portonazo”.

En una entrevista con Intrusos de La Red, Barrientos contó detalles sobre lo sucedido y contó que “tuve que ir a la farmacia, me sentía muy mal, a eso de la 9.30 de la noche. Cuando regresé me di cuenta en la rotonda, aquí en El Golf, que me venía siguiendo un auto y que un tipo iba con una metralleta en la mano”.

“En eso el auto como que se estaba poniendo al lado mío para acorralarme. Yo aceleré el auto, llegué al portón y llamé al conserje de mi edificio para que me abra el portón. El portón no estaba totalmente abierto, faltaba, y se para un tipo acá”, relató.

Además, la “Leona” detalló que “resulta que había un auto estacionado que me llamó mucho la atención. Y lo único que atiné fue a tocar la bocina sin parar con el auto cerrado. No me bajé. Ahí se fue disparado el auto que estaba estacionado aquí. O sea, me iban a hacer una encerrona, y el auto que me venía siguiendo que tenía al tipo con la metralleta”.

“Dormí. Vino una sicóloga a verme de la municipalidad. Pero la municipalidad no se puede quedar con que venga una sicóloga después de que te pasen las cosas, tienen que poner finalmente algo real. Aquí en esta cuadra, donde vivo yo, el mes de febrero asaltaron tres veces, ¡tres portonazos!”, añadió.

Adriana Barrientos también tuvo palabras para referirse a lo sola que se encuentra tras lo sucedido y manifestó que “lo peor de todo es que yo no tengo pareja, estoy sola, no tengo quien me contenga y complicada situación. Es súper triste para mí, me siento súper sola (se emociona)… Me voy a poner a llorar de nuevo, estuve llorando toda la mañana antes de que llegaran”.

“Lo estoy pasando súper mal, ya es la tercera vez que me asaltan. Las dos veces anteriores que me pasó fue espantoso. La primera me apuntaron con una pistola y me quitaron un jeep, aquí mismo. Y la segunda, aquí mismo, se bajaron ocho tipos con pistolas a quitarme el otro auto, también se lo llevaron. Ahora la tercera vez ya venían con una metralleta en la mano”, concluyó.