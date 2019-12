Mayte Rodríguez contó sus planes y su relación con Diego Boneta

Mayte Rodríguez conversó con Nueva Mujer y habló sobre sus planes y su relación con el actor mexicano Diego Boneta.

La actriz chilena aseguró que "hoy, estoy mucho más abierta a ver qué es lo que pueda pasar afuera. Estoy más madura y lo he pensado. Todo lo que sea un aprendizaje, bienvenido sea. Estoy mucho más desarraigada del lugar, no así con mi gente. No es algo que esté buscando, pero si se dan las cosas, no descarto hacer algo fuera".

l referirse de su pareja, Mayte dijo que "todo lo que llega a tu vida, que te haga bien, que te haga feliz, hay que vivirlo (...) Es un tremendo profesional, admiro muchísimo su trabajo, es muy perseverante"