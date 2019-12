Michelle Adam y salida de Martin Cárcano del matinal: "Lo voy a extrañar"

Luego de que se confirmara que Martín Cárcamo dejara el espacio de Bienvenidos tras ocho años como conductor, será reemplazado por el periodista Amaro Gómez-Pablos.

La meteoróloga y panelista del matinal, Michelle Adam conversó con LUN , declaró que "hemos visto cómo el matinal ha ido cambiando, se ha ido adecuando con todo lo que pasó en Chile. Pero es una lata porque se van compañeros y que se vata Martín no da lo mismo".

"El partió Bienvenido con la Tonka y que se vaya él, es como otro programa", agregó.

Si bien la meteoróloga sabía de los proyectos que tiene Martín aseveró que "uno nunca se deja de sorprender independiente de que haya algo en el aire. Hasta que no pasa, no lo asumes. Es una pérdida gigante. Ahora yo me alegro por él y sé que le va ir bien en los proyectos que tiene".

"Pero igual hay cariño de por medio, lo voy a extrañar. Es un compañero super importante, es muy buena onda fuera de pantalla", añadió Adam a LUN.

Finalmente, concluyó en que "aprendí mil cosas de él, pero todo tiene su etapa y su tiempo. No ibamos a estar así toda la vida".