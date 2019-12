Martín Cárcamo habló sobre su salida del matinal "La posibilidad de dejar las puertas abiertas para mí es importante"

Tras ocho años de ser el conductor de Bienvenidos, Martín Cárcamo dejará el espacio mañanero para sumarse a la versión chilena del programa argentino "Baila por un sueño".

Esta mañana el animador conversó en el matinal sobre su salida y aseguró que "hay una incompatibilidad de horario, porque este programa es en la noche, va en vivo y en directo. Se está definiendo (cuántos días a la semana), pero es más de un día. Podrían ser cuatro o tres, pero obviamente más de un día”.

Además, afirmó que no le cierra las puertas a Bienvenidos pues manifestó que "para ser bien honesto, no pretendo dejar el matinal para siempre. No sé lo que va a pasar. Yo me siento fundador”.

“Siento que la posibilidad de dejar las puertas abiertas para mí es importante. Siento que soy parte de la casa. Pero, tú sabes, la vida no hay que programarla”, afirmó Cárcamo.

Cabe destacar quien reemplazará al conductor será el periodista Amaro Gómez-Pablos.