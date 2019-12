Fran García-Huidobro habló sobre su estado de salud: "Se me metió una bacteria en el cuerpo"

Francisca García-Huidobro se encuentra pasando por un complejo momento, luego de que se cumplan 11 días desde que fue internada en la Clínica Alemana por una insuficiencia renal. Según comentó a LUN, está evolucionando, "pero todavía me queda un par de semanas en la clínica".

"Tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió una bacteria en el cuerpo y la agarró con el riñón. O sea, me agarró todos los órganos pero principalmente el riñón", contó, asegurando que "todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes".

Con ello, la animadora aseguró que "aún no se sabe qué causó la insuficiencia, me imagino que también por eso me tienen acá, para investigar el origen".

"Hay días que me siento menos esperanzada", contó, y agregó que debe ser atendida por una kinesióloga. "Siento que estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Estoy muy flaca y debilucha".