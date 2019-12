El difícil momento de Adriana Barrientos: "No quise casarme, ni tener hijos, no voy andar llorando ahora"

09:14 "No tengo a nadie más para que me cuide", reconoció la modelo.

"Estoy pésimo. No puedo dormir, me levanto temprano asustada, con taquicardias. Consulté con un psicólogo y me dijo que tenía que hacer una terapia, pero no tengo tiempo para eso, porque estoy sola con mi perrita, no tengo a nadie más para que me cuide", aseguró a La Cuarta, Adriana Barrientos.

La modelo asegura estar pasando por un mal momento, que fue consecuencia de una serie de hechos. Hoy, asegura que está sola. "Yo me dediqué a esto y tengo que asumir. Cuando una tiene 39 años es la responsable de su vida. Soy yo la que no quise casarme, ni tener hijos, no voy andar llorando ahora".

"Es difícil, pero tengo que asumir lo que me está pasando. (...) No tengo un círculo cercano porque somos mi perrita y yo, nadie más. Todo lo que me pasó no me tiene bien, ya me había pasado en 2014 y 2017. Ahí tenía contención, pero ahora no", aseguró.