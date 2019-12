[VIDEO] Piden ayuda para ex MasterChef que sufrió accidente automovilístico

Revuelo causó en redes sociales las últimas horas, el accidente de tránsito que sufrió el ex participante de "Masterchef" Jeffry Bastías.

Fue su amiga, Karen Saavedra, también ex integrante del espacio, quien contó lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram desde las afueras de la unidad de Urgencia del Hospital Barros Luco.

"Este video no es para contarles la copucha del accidente, es porque necesito que lo ayudemos. Los que puedan, los que le tengan algo de cariño", comentó, asegurando que Bastías chocó por alcance cuando viajaba en su auto junto a su hermana.

Y si bien, aseguró que "físicamente la sacó muy barata", perdió el automóvil, que era su herramienta de trabajo.

"Por favor. Si alguien lo puede ayudar (...) No suelo pedir, no tengo porque hacerlo. Pero si no es una cosa grave, no lo haría. Ayúdenlo, porfa", replicó Karen, dejando los datos de una cuenta para realizar las donaciones.