Karol Lucero y su reaparición en el matinal: "Nunca le hice daño a nadie"

Hoy en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, realizó un programa especial dedicado a la navidad junto al equipo que los acompaño durante todo el año y tuvo como invitado especial al influencer Karol Lucero.

Cabe recordar que el locutor radial se llevó varias críticas a raíz del estallido social, y manifestó que No hay ninguna situación o algo que me haga arrepentirme de lo que hice, porque todo me ha enseñado".

"Hay gente que le molesta el auto que manejo, pero el auto que manejo lo compré después de ayudar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mucha gente", añadió.

Además, Lucero aseguró que "yo de verdad no tengo nada que ocultar, nunca le hice daño a nadie, camino con la frente en alto".

"Esta crisis yo sé que la voy a poder transformar en una oportunidad al futuro", finalizó.