[FOTO] “¿Qué te hiciste en la cara?": Las críticas que recibió Luli tras publicar una foto en redes sociales

La ex chica reality, Nicole Moreno más conocida como Luli, ha sorprendido últimamente por su radical cambio físico lo que le permitió ganar el segundo lugar en un concurso fitness.

Además ha sido muy elogiada por conseguir este logro, de hecho ha expresado que se siente muy feliz con ella misma. Sin embargo, algunos usuarios la cuestionaron por su aspecto.

Moreno publicó una fotografía suya a través de su cuenta oficial de Instagram, donde aparece con un bikini y una chaqueta encima.

Los usuarios de la red social no tardaron en comentar. “Qué te hiciste en la cara, ahora te vez inreal no real”, “Qué onda tu cara, ¡ya no tienes esa cara femenina! Todos los extremos son malos, “Qué cuático el cambio de facciones del rostro”, fueron algunas reacciones.

Sin embargo, la imagen cuenta con más de 22 mil "me gusta".