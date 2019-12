María Luisa Godoy recordó la pifiadera que recibió Jani Dueñas en Viña: "Va a ser el momento más duro en la carrera"

Hoy en el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, realizaron un recorrido de todo lo que ha sido el año 2019, en los diferentes ámbitos televisivos.

Uno de los hechos que marcó a principio de año fue la pifiadera que recibió la comediante, Jani Dueñas, al presentarse en el Festival de Viña del Mar. La animadora del evento viñamarino y del programa matutino, María Luisa Godoy, recordó este momento aseverando que "va a ser el momento más duro en la carrera" de la standupera.

La periodista expresó que “para mí fue muy inesperado. Yo pensé, como era la una humorista mujer que se presentaba en la Quinta, llegaba con un tremendo currículum, que le iba a ir muy bien”.

“Yo lo pasé mal porque me pasaron varias cosas. Uno, como animador, lo único que quiere que a todos les vaya muy bien. Pero a mí me pasaba otra cosa que sentía, que era la única mujer humorista que había sido muy premiada en el extranjero y pifiada en su país. Entonces, a mí me bajó como una cosa de solidaridad, que no es la defensa que yo hago ahí, en el minuto, sino que digo lo que siento”, agregó.

Además, Godoy contó que “estábamos pegados en el escenario, con la pantalla ahí, viendo atentos, mirando muy atentos cada intervención de ella, por si cortaba la rutina, por si pedía ayuda”.

“Pero ella, como en tres oportunidades, dice ‘yo voy a terminar mi rutina’. Nosotros sentíamos que si ella decía ‘voy a terminar mi rutina’, tenía todo el derecho a dar vuelta al público”, detalló.

La comunicadora afirmó que “si es que ella hubiera pedido ayuda, nosotros estábamos de inmediato… Pero en el minuto que ella dice, nos pide un salvavidas, no me acuerdo la frase exacta, ‘¿está alguien aquí que me salve?’, ‘¿dónde están los animadores?’, ahí dijimos ‘ya, este es el momento’ y ahí salimos”.

“Es duro. Yo creo que va a ser el momento más duro en la carrera de Jani Dueñas y de cualquier persona, porque imagínate, 15 mil personas, el escenario más importante de Latinoamérica, es muy fuerte. Pero la Jani es una mujer fuerte que tiene su nicho y que va a salir”, finalizó.