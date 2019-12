Princesa Alba: "2019 fue el primer paso y 2020 va a ser mi año"

Aunque termina conmocionado para el país, 2019 fue un gran año para Princesa Alba. Comenzó con "Summer Love", su tema con Gianluca, siguió con sus singles "Convéncete" y "Hacerte Mal", con su confirmación para Lollapalooza 2020, y termina con un nuevo sencillo "Mi Culpa", que ya grabó y que lanzará el 5 de enero en la Blondie.

"Antes del 2019 era una artista más indie, no me movía dentro del circuito más masivo, no sonaba en radios, ahora ya estoy donde llega muchísima más gente", dice la artista."Siento que 2019 fue el primer paso y que 2020 va a ser como mi año", proyecta.

Para su nuevo sencillo, de raigambre pop y con toques urbanos, Princesa Alba (23) volvió a unir fuerzas con Francisco Victoria, con quien colaboró en los singles mencionados, y sumó a Alizzz, productor español que ha grabado con artistas como C. Tangana, Rosalía y Becky G.

La colaboración surgió durante la gira de la chilena en México y Estados Unidos en septiembre pasado. "Se dio súper orgánicamente", dice. "También Alizz quería trabajar con Francisco (Victoria), le gustaba mucho el trabajo que hacíamos con él", añade.

Sí, obviamente para mí es un salto grande porque, si bien había trabajado con productores nacionales como Gianluca, trabajar con un productor internacional de la talla de Alizzz para mí fue muy bacán. Es súper importante, admiro mucho su trabajo. Y sí, empieza este año el trabajo de internacionalización.

Y aunque dice que le acomoda el lanzar singles para "crear un mundo" para cada canción, también adelanta que "espero el próximo año poder sacar mi primer disco".

Yo siempre quise ser mainstream, no sabía cómo. Ahí me encontré con la gente correcta. Igual en el disco pretendo darme más libertades. Me gusta mucho el synth pop tipo Grimes, entonces ahí me voy a dar más libertades para hacer cosas más raras, que también son mi onda.

Para mí al principio mi herramienta principal era el autotune, siempre me gustó mucho el recurso estético, pero también me gusta mucho la voz natural. Para mí son recursos de producción y cuando me metí a descubrir mi voz natural evidentemente eso significa un trabajo con fonoaudiólogo, con profes de canto, de baile también, porque yo bailo en mis shows entonces tengo que ver bien lo de la respiración.

Sí, obvio, o sea todos mis compañeros de la escena de trap nacional, si bien a todos nos molestan por el autotune, a mí mucho más. Pero también me gusta callar a la gente con mi esfuerzo y perseverancia.