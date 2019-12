Ignacia Michelson se fue en picada contra Sargento Rap: "Me utiliza para ganar dinero"

Ignacia Michelson había generado una serie de rumores sobre su supuesta reconciliación con Sargento Rap. Sin embargo, todo quedó sepultado después de los descargos que realizó la modelo en su cuenta de Instagram.

“Yo con Sargento, no estamos juntos, solo me utiliza para ganar dinero, por su música”, escribió. A esto, agregó una serie de videos, donde explicó por qué se reunió con él hace algunos días.

“Quiero contar lo que todos me preguntan…’Ey Ignacia por qué fuiste a ver a Sargento allá a Monterrey’, porque weon, sentía que teníamos cosas todavía que hablar, tuvimos un hijo que se murió, obviamente él siempre será parte de mi por eso que pasé", comenzó.

Sin embargo, reveló que "lo que más me duele de este hi…, de este cabrón y para que nombrar más cosas, me hizo creer que me amaba todavía, que me quería, me mostraba su casa, la casa que íbamos a vivir, que aquí íbamos a tener a Luisin de nuevo y el muy hi…, cabrón, anda saliendo con la ex”, añadió.

Incluso, también abordó una serie de comentarios que Sargento Rap le habría hecho. "me pone de escusa ‘Ya terminaste tu show nudista’, sabiendo que es mi trabajo, que voy a hacer un baile donde quedo en cosas menores, pero él lo sabía y me lo saca en cara, ustedes me pueden explicar lo cara de raja que es ese hi…, porque hablemos las weas como son, el weon solo me utiliza solo para tener más likes, para tener plata en su puta música, sus putos videos, porque esa es la realidad", replicó.

Además, le envió un mensaje al ex chico reality, así como también a sus seguidores. "No me has pagado nada por utilizar mi imagen, que eso es ilegal, así que yo que tu borro todo”.

“Quiero pedirles un favor a todos ustedes, si pueden reportar todas las fotos en que el sale conmigo, los videos, todo, porque yo ya quiero hacer borrón y cuenta nueva", pidió.

SU VIAJE A MÉXICO

Por otro lado, hizo referencia a un episodio que hoy mira con otros ojos. “Yo estaba con una amiga en Miami pasándolo bomba y yo compre el pasaje para ir a verlo porque él me insistió”, comentó.

Con ello, agregó que "el día que llego, para yo ir a verlo perdí el vuelo así que le dije, sabes que no voy a ir a verte porque tú me haces mal (...) a los 5 minutos el me llama, lo pongo en alta voz, mi amiga estaba al lado y empezó a llorar diciendo que quiero verte, es que por nuestro hijo ven, quiero volver a hacer una familia contigo y cuando me tocan el tema de mi hijo, para mí es un tema que todavía no puedo sanar".

"Osea el nivel de manipulación que tiene este hombre que fue capaz de manipular a mi amiga y a mí para que yo fuera a México, lo encuentro sorprendente”, concluyó.