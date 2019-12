Paloma San Basilio: "Viña me trae muchos y maravillosos recuerdos, aunque ahora es muy distinto al festival que era"

Como para muchos grandes de la música, para Paloma San Basilio (69) ha sido imposible bajarse de los escenarios. Hace siete años anunció su retiro, promesa que rompió al poco tiempo. El próximo año celebrará 45 años sobre los escenarios con una carrera vigente: acaba de lanzar "Más cerca", álbum en el que versiona temas de artistas como Joan Manuel Serrat y The Beatles, y ahora volverá a Chile a repasar sus clásicos junto a una big band, primero, en el Festival de Olmué -que abrirá el 16 de enero- y, luego, el 18 de ese mes, en el Gran Arena Monticello.

"Es un espectáculo abierto donde canto algunos de mis éxitos y también temas del repertorio universal que son perfectos para el formato de big band", adelantó vía e-mail a hoyxhoy

Un tiempo fuera

En 2009 fue la primera vez que la intérprete de clásicos como "Beso a beso ..... Dulcemente", anunció que se retiraría de la música para dedicarse a sus nietos y a su única hija, Ivana. Una promesa que en 2014 la llevó a emprender la gira "Hasta siempre", que ese año la trajo al Festival de Viña del Mar a despedirse del público chileno. En ese entonces dijo que su sueño era poder dedicarse a otra de sus múltiples pasiones artísticas: la pintura.

Ese año además marcó su debut en las letras, "La niña que bailaba bajo la lluvia", sus memorias, libro al que sucedió en 2016 la novela "El Océano de la Memoria", que tardó dos años en escribir.

Aunque su intención era alejarse de la música, en 2017 Paloma San Basilio regresó a Chile con un show sinfónico que calificó como algo "puntual" y en noviembre recién pasado lanzó "Más cerca", su regreso a los estudios de grabación tras siete años. En ese disco -que la tendrá de gira en su país natal en 2020-, la diva española interpretó clásicos del cancionero popular como "Ne Me Quitte Pas", el himno de The Beatles "Let It Be", y también éxitos suyos, como "Cariño mío" y "Juntos".

En estos años he tocado distintos palos, tanto escribiendo como experimentando con la pintura además de proyectos musicales únicos y de riesgo. Hay etapas para todo y creo que es lógico cerrar algunas y buscar regeneración y experiencias artísticas nuevas. Me hubiera costado seguir haciendo lo mismo durante 45 años de carrera que son los que cumpliré el próximo año.

Viña me trae muchos y maravillosos recuerdos, aunque ahora mismo es muy distinto el festival del que era cuando yo empecé. Creo que me gustaba más antes, lo sentía más auténtico, aunque técnicamente el de la actualidad es una maravilla. Creo que le debo a Viña gran parte de mi popularidad en el resto del continente cuando empezaba.

¿La música se impuso sobre esa pasión?

Dentro de la misma idea de que hay muchas cosas que me interesan, la pintura es una de ellas, no la única y siempre en términos lúdicos y de búsqueda y descubrimiento en técnicas y materiales. Realmente la pasión es una forma de entender la vida y siempre está en todo lo que emprendo.

-¿Cómo fue volver al estudio a grabar "Más cerca"? ¿Qué la motivó a hacerlo?

"Más Cerca" nace de un concierto que ya he llevado a algunos países y haré en España el próximo año. Es un monólogo con música en el que las canciones y la palabra se dan la mano. Necesitaba hacer algo muy directo y cercano al público, contarles cosas y poder aunar mi trabajo como actriz y cantante. El disco está grabado entre Los Ángeles y Madrid con un concepto muy acústico, maravillosos músicos y sonido casi de directo. Esa idea fue la que me atrajo para meterme de nuevo en el estudio y una preciosa canción que me ha compuesto mi hija Ivana y que abre el disco.

Cantar algo de mi hija es un lujo. Es una gran compositora y el tema es el reflejo de una historia de pérdida y reencuentro. Además canta una canción de The Beatles en una preciosa versión.

La verdad es que desde que escribí mi biografía han pasado tantas cosas en mi vida y he experimentado tantos cambios que podría escribir otro libro. Prefiero no cerrar mi historia.