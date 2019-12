Aplicación de citas bloqueó el perfil de Sharon Stone creyendo que era una cuenta falsa

11:55 La actriz de 61 años ingresó a la app y se dio cuenta de que su cuenta no estaba operativa. Usuarios la había reportado como falsa.

La fama se volvió en contra de la actriz de 61 años, Sharon Stone, luego de que una aplicación de citas la bloqueó debido a que usuarios reportaron su cuenta como falsa.

La propia Stone, mediante Twitter, dio cuenta del hecho, relatando que fue a la aplicación, pero que se percató de que su cuenta se encontraba bloqueada.

"Algunos usuarios informaron que que podía no ser yo", dijo la actriz, quien interpeló a la app. "Hey Bumble, ¿me están excluyendo? No me dejen fuera de la colmena", escribió Stone.

Desde la empresa, una ejecutiva le respondió a la actriz, por medio de la misma red social, informándole que su perfil había sido desbloqueado. "Esperamos que encuentres a tu amor", le deseó la trabajadora de la compañía.