Sergio Lagos: "Estoy más a disposición del canal que postulándome"

Aunque el año comenzó con un revés para Sergio Lagos, con su salida en enero del late show "Sigamos de largo" por su reestructuración, concluye con mayor estabilidad laboral para él.

En agosto regresó al espacio de trasnoche para acompañar a Francisca García-Huidobro y Maly Jorquiera. Una especie de segundo tiempo en el que "Sigamos de largo" se consolidó en un horario en el que varias apuestas de otros canales desaparecieron. El último que se confirmó que saldrá del aire es "No culpes a la noche", de TVN.

¿Cómo evaluarías este segundo tiempo en el programa?

Para mí los trabajos tienen muchas dimensiones pero la dimensión más importante siento yo de este "Sigamos de largo" de 2019 ha sido hacer que el equipo disfrute el proceso, que lo pasemos bien y que la Maly y la Fran se sintieran cómodas y que estuvieran tranquilas haciendo el programa. A eso yo me aboqué principalmente, en que recuperáramos cierto ritmo y cierto ánimo, cierto ambiente, que pareciese que les había costado lograr durante el primer semestre. Quiero decir que para mí mi principal tarea fue volver a un equipo que quiero mucho y que Maly y Fran disfrutaran en el set tanto como yo lo disfruto.

"Sigamos de largo" es un sobreviviente de los late shows...

Sí, tienes toda la razón y eso nos obliga a hacerlo mucho, mucho mejor, creo yo, porque ya no nos vamos a estar peleando los invitados entre tres o cuatro programas y, por otro lado, tenemos muchas intenciones de que el 2020 "Sigamos de largo" sea un programa más ágil, más abierto, con mayores espacios, con mayor juego audiovisual. Tenemos muchas intenciones, vamos a ver cuánto de aquello podemos lograr.

Recién el lunes Lagos volvió al programa tras unos días de vacaciones, en los que su compañera, Francisca García-Huidobro, sufrió una insuficiencia renal que la tuvo en estado grave.

¿Has hablado con Francisca?

Llegué el viernes recién pasado y han pasado tantas cosas en poquitos días. He hablado con ella a través de Whatsapp. Estoy viendo el momento para poder acompañarla físicamente, pero he estado ahí a través del teléfono conectado con ella. Al igual que todos estoy esperando que se recupere lo más pronto posible pero también entiendo que lo que pasó no fue fácil y creo que ella tiene que tomarse todo el tiempo que necesite para estar estable y que este proceso sea favorable para ella.

Sin candidatearse

Por estos días Sergio Lagos ha estado en "Bienvenidos", matinal que a lo largo del año ha apoyado algunos días de la semana y que la semana pasada perdió a su animador, Martín Cárcamo, que en 2020 volverá a los estelares con "Bailando por un sueño". En su reemplazo se sumará, en una fecha por definir, Amaro Gómez-Pablos, quien llega a dar un giro más periodístico al espacio.

Tú eres periodista ¿por qué no eres tú el sucesor de Martín?

Lo que pasa es que son esas decisiones en las cuales yo no puedo referirme realmente. Yo sí tengo claro que tengo un rol como conductor en "Sigamos de largo" desde agosto en adelante, cuando vuelvo. Eso definió parte de mi ejercicio profesional acá en el canal y el resto han sido estas colaboraciones que he hecho con el equipo del "Bienvenidos". Pero yo soy muy respetuoso frente a las decisiones que toman los equipos y los directivos del canal. Estoy más a disposición que postulándome, no está en mí meterme en esas decisiones. Mi ánimo es estar siempre atento y a disposición de las distintas necesidades que tenga el canal.