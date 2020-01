Julio César Rodríguez se fue en picada contra dirigente de taxistas: “No se haga el gil”

Un tenso momento se vivió en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, mientras entrevistaban al dirigente de los dirigentes, Jorge Gálvez, quien se refirió al gremio y tuvo una discusión con el conductor, luego de que el taxista tratara de poco instruidos a los panelistas.

Esto le causó mucha molestia en el animador y se fue en picada contra Gálvez y manifestó que “pero no empiece a decir esas tonteras, oiga Jorge, yo lo vengo entrevistando hace 10 años, no me saque los choros del canasto. No nos llame a instruirnos, eso no lo voy a aceptar”.

“Nosotros lo hemos atendido flor aquí, así que no se haga el gil”, añadió. El taxista respondió el duro comentario de Rodríguez y se defendió diciendo que sus palabras no fueron con la intención que se las tomó el animador.

Cabe destacar que la pelea surgió a partir del accidente ocurrido ayer en Estación Central, donde un conductor de taxi denunció un supuesto ataque contra él efectuado por chóferes de aplicaciones.