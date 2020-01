María Luisa Godoy confirmó su embarazo: "Me daba miedo contarlo"

“No lo había querido decir, porque tengo muy poquito". Así fue como María Luisa Godoy confirmó que está embarazada de su cuarto hijo.

La animadora del Festival de Viña del Mar, contó cómo se siente con la noticia. "Hay mucha gente que me lo está preguntando. Se ha filtrado en algunos medios también. Y sí, es verdad, estoy embarazada pero me daba miedo contarlo porque tengo muy poquito, no tres meses como salió en la prensa”, agregó.

Sin embargo, mirando cómo será su participación en el certamen, aseguró que "vamos a ser tres arriba del escenario si Dios quiere, porque tengo muy poquitito, así que me da un poco de nervio todavía".

De esta forma, Godoy dejó durante esta jornada el matinal "Buenos Días a Todos" para enfocarse en lo que será el evento.