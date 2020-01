Valentina Roth rompió en llanto al recordar su infancia

Valentina Roth estuvo presente en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar", donde abordó varios aspectos de su vida y las diferentes polémicas que protagonizó años atrás.

Asimismo, también abordó su infancia, la que calificó como "feliz", aunque también recordó otros momentos que la emocionaron hasta las lágrimas.

"Mi papá iba escondido a sacarme fotos a las competencias. Pero mi mamá no lo veía, como se llevaban súper mal", contó.

Y en este sentido, profundizó en la relación actual con su familia. "Trato de ser alegre (...) pero llego a mi casa y lloro", contó la bailarina, añadiendo que en cuanto a sus padres, la situación es compleja.

"Qué lata decir esto, pero hoy no siento cariño. Tu me muestras de mi mamá una foto y me da un poco de rechazo".

Incluso, aseguró que durante el año pasado pasó momentos difíciles, como haber sufrido un aborto. "A mi mamá le mandé la foto de la sangre, en el baño y me dejó en visto. (...) Le mandé las fotos, no me podía parar, las piernas me tiritaban. El Uber estaba afuera, llegué a la clínica gateando sola", contó, asegurando que "incluso me quería cambiar los dos apellidos, pero es un proceso largo y no sé qué apellido ponerme".