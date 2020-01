Jordi Castell tras contraer Acuerdo de Unión Civil: "Me hubiera encantado vestirme de blanco"

"Hoy ya dijimos que sí, entonces ahora estamos con todas las de la ley. Sólo pido que nada cambie. Nunca antes tuve este bienestar como contigo al lado. Porque desde el día uno fuiste el compañero que apoya, que trae alegría y que soporta pataletas".

Así comenzó Jordi Castell, un emotivo mensaje con el que anunció que finalmente firmó el Acuerdo de Unión Civil con su pareja de hace tres años, Juan Pablo Montt. La ceremonia se realizó con familiares y amigos cercanos.

Más tarde, en conversación con LUN, entregó detalles de la ceremonia. "Me hubiera encantado vestirme de blanco, pero no me dio la personalidad. Y ponernos un tocado, pero nos dio pudor. Así que decidimos vestirnos lo más sobrios posibles”, comentó.





Y añadió que "tenía urgencia de firmar esto porque el día de mañana me pasa algo, no quiero que Juan Pablo quede desprotegido. O que otros se queden con lo que hemos construido. Nunca quise algo ostentoso, pero si quería algo simple", concluyó.