Yamila Reyna terminó su relación con el italiano Ergi Djepaxhija

Yamila Reyna partió su 2020 soltera. Luego de haber declarado a LUN su relación con el italiano Ergi Djepaxhija, a principios de diciembre, hoy confesó que la situación ya no es la misma y decidieron tomar caminos separados, luego de cuatro meses juntos.

Se conocieron en septiembre cuando la argentina viajó a Florencia, ciudad donde está ubicado el restaurante de Ergi. El italiano viajó a Chile a visitarla para su cumpleaños en noviembre, donde decidieron que en febrero se volverían a reencontrar, plan que no se podrá concretar ya que Reyna tiene proyectos laborales en esa fecha.

"No puedo viajar por unos proyectos laborales que están saliendo que me parecen muy interesantes y no los quiero dejar de hacer. Eso puso en jaque la relación. Yo amo lo que hago y siempre mi trabajo y mi carrera están primero que mis relaciones, eso muchas veces lleva a que estas no tengas futuro. Hoy no estamos juntos", confesó Yamila a Las Últimas Noticias.

Si bien la comediante se declaraba muy enamorada hace un mes, la distancia hizo que esta pareja se alejara y el viaje que no se llegará a concretar fue lo que derivó en el término de la relación."A él eso muy contento no lo dejó. Que te llamen y te digan 'ya no voy'. Con la distancia se hace muy difícil y yo lo entiendo porque no sé cuándo nos podríamos volver a ver" comentó.

"Ahí está la prueba de fuego. Una relación a distancia entre dos personas súper pasionales se hace muy difícil y hago mi "mea culpa": no soy capaz de dejar mi carrera a un lado. A la hora tomar la decisión entre un hombre y mi carrera, no dudo." indicó Yamila al mismo medio.

Como proyección para este año no tiene planeado viajar a verlo y espera enamorarse de alguien que viva más cerca.