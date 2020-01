Francisca García Huidobro contó detalles de su estado de salud: "No sé si me la van a perdonar de nuevo"

11:53 "Yo no soy la ´Dama de Hierro´ y nunca lo he sido", remarcó la animadora.

"Me siento más vieja. Hoy siento que tengo los 46 años que tengo. No sé si me la van a perdonar de nuevo. Ya tuve mi advertencia".

Así fue como Francisca García Huidobro, se refirió al complejo momento de salud que vivió las últimas semanas. La animadora habló con Tonka Tomicic, y reveló varios detalles de su estado de ánimo después de ser dada de alta.

"No quiero perderme a mi hijo (...) ver tan cerca la posibilidad de no estar. Yo no soy la ´Dama de Hierro´y nunca lo he sido", remató, asegurando que "fue un duro trance, pero por suerte terminó".