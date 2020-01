Hija de Pamela Díaz generó ola de comentarios tras responder declaración de la animadora sobre su vida amorosa

Pamela Díaz realizó una serie de declaraciones las últimas horas, abordando su vida privada y la decisión que tomó para su futuro. "Yo no me voy a casar y nunca más voy a estar con un hombre (…) No estoy mintiendo, yo quedé dañada, no voy a estar nunca más con un hombre”, aseguró.

Tras su intervención, publicó el video en sus redes sociales, donde se la ve comentando esta situación y preguntando a sus seguidores: "¿Me creen?".





Muchos de los usuarios respondieron en forma negativa, y aseguraron que pronto la modelo encontraría una nueva pareja. A estos mensajes se sumó su hija Trinidad, dejando un comentario que generó risas entre los seguidores de la panelista. "Di la verdad Rosa", escribió la joven, haciendo alusión a uno de los virales más famosos de las redes sociales.