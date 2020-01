Marcela Vacarezza tras suspensión de la PSU: “Nos fuimos a la mierda”

La suspensión de la PSU ha generado diversas reacciones a través de redes sociales, pues Marcela Vacarezza hizo un largo descargo donde apuntó a la clase política.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la ex panelista de "Buenos Días a Todos" manifestó que “o no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese ‘estallido social’ y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese ‘pueblo’ que se supone que tanto quieren”.

“Una izquierda sin líderes, un gobierno sin timón… No hay diálogo, no hay acuerdos, no se QUIERE buscar el entendimiento. Nos fuimos a la mierda. Y perdón por la palabra, pero estoy triste”, agregó en otro tweet.

Tras recibir distintos ataques a través de redes sociales, Vacarezza decidió bloquear a los usuarios y expresó que “Y vamos bloqueando no más. Porque si no piensas como el otro eres ‘tonta’, ‘estúpida’, ‘no entiendes la realidad, vives en una burbuja’, ‘NO tienes DERECHO a opinar’, ‘ándate a vivir a otro lado’, etc, etc. Triste”.