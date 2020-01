Valentina Roth reveló affaires con actor y un ex chico reality

Valentina Roth continúa generando revuelo con sus dichos en el programa "Podemos Hablar". Y es que, la bailarina entregó una serie de detalles de su vida privada, incluyendo los nombres de figuras de la televisión con los que se relacionó íntimamente.

“Tengo varios. Como dos realitys, dos actores, un compañero de trabajo”, dijo, haciendo referencia a los affaires que tuvo.

Consultada sobre las razones de lo breve de sus encuentros, aseguró que en esos momentos no buscaba nada estable. “Me aburro al toque. Que latero cuando empiezan ‘¿vamos a comer?’. No. Si te querían para la noche y bueno, ya, me saqué el gustito", comentó.

Ante la insistencia de los demás participantes por saber de quiénes se trataba, Roth reveló dos nombres. “Voy a decir un actor y uno de reality. Ariel Levy. ¡Me va a matar ese weón!. (...) No fue relación ni cagan… ¿Qué es eso? Yo no me engancho con nadie. Y de reality, pero que no se sepa, porque el Joche (José Luis Bibbó) se sabe. Pero que no se sepa…. ¿Cómo se llamaba? Es que una señorita no tiene memoria…”, broméo, nombrando a Leandro Penna.

"Quería quitarme las ganas, ¿por qué la mujer no puede y el hombre sí?”, remató.