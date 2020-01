"No me apoyó": Betsy Camino confirmó el fin de su relación sentimental

Hace pocos días se confirmó la participación de Betsy camino en el programa de Canal 13 "MasterChef Celebrity". Sin embargo, lo que no se conocía era el término de su relación, producido antes de que emprenda viaje a Colombia, donde se grabará el espacio.

“Nos separamos, veníamos un poquito con problemas y bueno la distancia. Por mi parte hice todo lo posible para que funcionara, como para que me fuera a visitar” contó a AR13, haciendo referencia a su ahora ex pareja.

Asimismo, profundizó en el conflicto, asegurando que "veníamos con problemas por temas de mi trabajo. Cuando me propusieron esto lo quise tomar, obviamente me va a servir, primero en temas monetarios, experiencias y exposición”.

Y si bien, lamentó lo ocurrido, insistió en que seguirá adelante. “Desgraciadamente no llegamos a un consenso, no me apoyo, no nos proyectamos juntos, a veces hay que escoger lo que venga no más”, replicó.