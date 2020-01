Patricio Achurra arremetió contra Vacarezza: “Marcela, mejor cállate”

La ex panelista del matinal de TVN, Marcela Vacarezza, manifestó su postura luego de que se suspendiera la PSU de Historia donde escribió a través de Twitter que “O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa”.

Esto generó una serie de reacciones, pero hubo uno en especial, pues el actor Patricio Achurra le respondió a la psicóloga y expresó que “Marcela, mejor cállate”.

Al parecer eso descolocó a Vacarezza, quien contestó que “y yo que lo admiro como actor. No pensé que fuera así. Solo pueden opinar los que piensan como usted quiere que piensen? No me siga entonces. Es más fácil”.

La discusión causó debate con otros usuarios, donde trataron al actor de “machista”, “opresor” y “misógeno”.