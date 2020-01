Javiera Contador volverá a Mega tras su debut en el Festival

Javiera Contador no tiene problema en cambiar de un rol a otro. La actriz ha pasado de las teleseries, a ser animadora y al stand up comedy, rol que la hará debutar sobre la Quinta Vergara en el Festival de Viña 2020. Pero como si eso no fuera presión suficiente, ayer se confirmó que es el nuevo fichaje de Mega.

Contador debutó en la televisión en 1994 en la teleserie de TVN "Rojo y miel". Pero su versatilidad la llevó rápidamente a convertirse en animadora. En ese rol llegó a conducir el matinal de Mega "Mucho Gusto" y también el del canal público, "Muy buenos días", función que desempeñó en 2016.

Y ahora hará su regreso a Mega. Esta vez no estará a cargo del matinal, sino que será parte de la franja cultural de ese canal. La actriz participará de una nueva temporada del programa "Selección Nacional", junto a Koke Santa Ana.

Actualmente se encuentra grabando ese espacio, que da a conocer diversas picadas culinarias del país. Esto a pesar de que ya comenzó la cuenta regresiva para su estreno en el humor del Festival de Viña.

Contador será la encargada de hacer reír al "Monstruo" en la segunda noche del certamen, el 24 de febrero, que será la jornada femenina, con los shows de Mon Laferte y de Francisca Valenzuela.

La comediante ha estado probando su rutina "Yo era comediante" y tiene fechas agendadas en el Teatro San Ginés del 23 al 30 de enero.