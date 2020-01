Iván Cabrera y relación con su ex que lo dejó por su mejor amigo: "No se trata de ir contra el otro, porque eso es ir contra los niños"

08:52 "Ellos son mi prioridad", dijo el ex chico Yingo, sobre la evolución de la relación con su exesposa.

En conversación con el matinal "Buenos Días a Todos", Iván Cabrera, ex chico Yingo, dijo que no quiere tener problemas con su ex, luego de que a mediados de noviembre se refirió a la relación entre ella y su mejor amigo.

"Que estén bien los niños es lo más importante. Ellos son mi prioridad", dijo Cabrera, sobre el estado de la relación con su ex esposa.

Cabrera además dijo que busca "hacer bien las cosas y que quede todo legalizado".

"No se trata de ir contra el otro porque eso es ir contra los niños".

Lee también: "Es como recibir un balde de agua fría": Iván Cabrera habló de la relación de su ex pareja con su mejor amigo