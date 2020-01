Ex niñera de Pampita acusa haber recibido hostigamiento tras denunciar a la modelo

11:36 "Las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie" publicó la joven la joven.

Luego de que la ex niñera de Pampita, Viviana Benítez, hiciera pública su denuncia en contra de la modelo por "hostigamiento y maltrato psicológico", se mantuvo alejada de los medios para evitar realizar declaraciones obre el tema, también se retiró por un tiempo de las redes sociales, donde alcanzó gran popularidad debido a la polémica.

Sin embargo, la joven rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram compartió un contundente mensaje en sus "historias". Benitez agradeció a todos quienes la han apoyado durante este último mes, y se defendió de las constantes críticas que ha recibido tras su arremetida contra la ex de Benjamín Vicuña.

En primera instancia se refirió a quienes han demostrado apoyo y dio "gracias por tantos mensajes de cariño y apoyo, me dan fuerzas para seguir adelante". Por otra parte, sobre quienes se han tomado el tiempo de insultarla escribe "ya sea hombre o mujer, cada uno es libre de opinar lo que piensa… Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie", señaló.

Cabe mencionar que el pasado 26 de diciembre, Viviana Benítez junto a su abogado, Fernando Dávila, ratificaron la denuncia en contra la modelo. Dávila indicó que "en febrero habrá novedades. Presentamos varias pruebas y esperemos que le den lugar".