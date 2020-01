Arturo Vidal y Sonia Isaza dejaron de seguirse en Instagram y ella compartió la canción "Murió el amor"

En el 2018 el futbolista chileno, Arturo Vidal, y la modelo colombiana, Sonia Isaza, comenzaron su relación que al parecer por reacciones a través de redes sociales habría terminado.

Pues según Glamorama Isaza y Vidal dejaron de seguirse en Instagram y además la figura fitness compartió una serie de videos y imagenes en las que sale compartiendo con su familia y en una de ellas posteo la canción "Murio el amor".

“Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón. Mataste la ilusión”, dice la estrofa de la canción que compartió Isaza.

Cabe recordar que el último viaje que el deportista hizo al país, a fines de diciembre, Isaza lo acompañó en actividades públicas y festejaron la llegada del 2020 en una animada fiesta organizada por Vidal.