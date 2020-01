Álvaro Escobar: "Mi preparación para OImué es más bien sicológica"

El animador, además de actor y abogado, acompañará a la periodista Karen Doggenweiler en la conducción del Festival del Huaso de Olmué, un certamen que este año cumple 51 años y que TVN transmitirá desde este jueves.

Álvaro Escobar llegó a la señal estatal en mayo de 2018 para hacerse cargo de un buque insignia que volvía al aire. Se trataba de la nueva versión de Rojo, el programa cazatalentos que actualmente anima de lunes a viernes por las tardes y que acaba de finalizar su cuarta temporada.

Olmué ha sido puesto en el aire desde 1984 por diversos canales de televisión, siendo TVN quien se ha hecho cargo de su transmisión desde el 2014 en adelante, destacando entre sus animadores Leo Caprile, Julián Elfenbein, Gonzalo Ramírez y Cristián Sánchez.

Sobre este nuevo desafío, Escobar confiesa que fue "una muy bonita noticia" y cree que las razones que llevaron al canal a pedírselo están condensadas en su diaria labor. "Tiene que ver más bien como con el trabajo de dos años en el canal, trabajando con cantantes y bailarines a diario. El canal pensó que era una buena idea que pudiese poner esa experiencia al servicio de Festival de Olmué con la Karen. Y entendiendo además que Olmué tiene ese carácter como tradicional, familiar, es un festival íntimo, calentito, por decirlo de alguna manera, es similar a lo que tratamos de hacer con el Rojo", explica el también exdiputado.

La preparación es más bien sicológica, y no tiene que ver tanto con el festival en sí mismo, sino con los cambios de hábitos que te exige. No soy una persona que trasnocha, no estoy acostumbrado a pasar la noche lejos de mi casa, entonces me empiezo a hacer a la idea que durante cinco noches voy a estar lejos de mi casa y acostándome a horas bastante "indecentes" de acuerdo a mi estándar de vida.

Mucho, hemos compartido demasiado, desde el año 1992, cuando llegué al canal como parte del staff de las teleseries y eso fue como hasta el 2000. Ella estaba en el matinal, en el "Pase lo que pase" y, por angas o por mangas, siempre nos topábamos. Después en la política me tocó trabajar muy de cerca con su marido y ahí también sabíamos de nuestras existencias. Ella ha sido muy amable y generosa conmigo, conozco a sus dos hijas, así que me alegra el trabajar juntos.

Creo que sí, la música siempre ha estado presente. En el 2011 hice un trabajo bien bonito con una banda que se llamó Todavía no es nunca. Hacíamos algo así como sicodelia, rock con vocación de raíz. También hice un trabajo que está en la página del CNTV, se llama "Memoria del rock chileno", es un trabajo documental en cuatro capítulos.

Los Jaivas, hace rato que no he tenido la oportunidad de estar cerca de ellos en un escenario y va a estar bueno verlos en vivo. A propósito del documental que te comentaba, hice una amistad muy bonita con ellos, que fue un poquito antes del año 2000, a mediados de los 90, con cada uno de sus integrantes, con el recordado Gato Alquinta, que era muy cariñoso.

El Festival del Huaso de Olmué se extenderá por cuatro días, entre el 16 y el 19 de este mes, fechas que dan inicio a la temporada de festivales veraniegos en Chile.

Con una parrilla musical amplia y para todas las edades, el certamen además incluye shows de cantantes pop como la baladista española Paloma San Basilio y el cantautor chileno Álex Anwandter. En el humor estarán Ruperto, Pato Pimienta y Pamela Leiva, mientras que los trasandinos de Los Nocheros también se harán presentes en la noche del fundo El Patagual.