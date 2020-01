Pamela Díaz reiteró sus dichos sobre Cathy Barriga: "Le faltan palitos pal puente"

Pamela Díaz se lanzó nuevamente contra Cathy Barriga, como ya lo había hecho el año pasado en una entrevista. En esta oportunidad, en el programa "Apuesto Que".

"Igual ha tenido varios problemas últimamente y no le podemos tirar mala onda… Porque igual a veces le tengo buena a pesar de lo mal que me cae”, comentó.

Consultada sobre su gestión, aseguró que "es una galla que tiene vocación en lo que hace, que le gusta”. Sin embargo, criticó sus formas. "Igual la encuentro bien extraña, porque alguien no se puede vestir para el día de la Pascua de… Es que no te podí vestir de conejito y a la gente sentarla… No. Igual te faltan palitos pal puente… Es que no podí. Y ahora vestida de no sé qué”, replicó.

"Le faltan palitos pal puente. Igual no va a ser Presidenta”, remató.