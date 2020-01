Yasmín Valdés reveló su compleja situación económica: "Me han cerrado la puerta en la cara mil veces"

La bailarina y ex participante de reality show, Yasmín Valdés, habló de su compleja situación económica en el programa "Podemos Hablar". En la oportunidad, aseguró haber trabajado en diferentes cosas, incluso haciendo labores de aseo, trabajos que consiguió después de enviar un mensaje ofreciendo sus servicios a través del grupo de WhatsApp del colegio de sus hijos.

"Una fue haciendo aseo, otra cuidando niños y también hice la producción de un cumpleaños. Esta situación me dio fuerzas para darme cuenta que podemos hacer tantas cosas”, comentó.

Más tarde en LUN, profundizó la situación por la que está pasando, y aseguró que le ha "pedido pega a medio Chile, pero la situación no está fácil porque si eres actriz la gente piensa que no sabes hacer nada. Te miran a huevo", lamentó.

Sin embargo, insistió que a pesar de los malos momentos ha seguido insistiendo. "Me han cerrado la puerta en la cara mil veces. La vida me sigue empujando a seguir en lo mío y en paralelo hacer todo lo demás. Ya me da lo mismo trabajar en lo que sea".